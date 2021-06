Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : investissement dans Neo4j Cercle Finance • 18/06/2021 à 09:25









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce un investissement de 100 millions de dollars dans Neo4j, leader de la technologie de base de données graphe, dans le cadre d'un tour de table de 325 millions de dollars avec d'autres investisseurs. Il s'agit du premier investissement de l'équipe Growth d'Eurazeo aux États-Unis. Basée en Californie, Neo4j compte 500 collaborateurs dans cinq bureaux et plus de 800 entreprises clientes à travers le monde, dont Adobe, AstraZeneca, eBay, UBS et Walmart. Sa base de données orientée graphe propose des solutions et outils pour aider les entreprises à améliorer la gestion de processus de données complexes qui facilitent les prises de décisions en temps réel.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris -0.54%