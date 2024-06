Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurazeo: investissement dans Materrup information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce accompagner, au travers de son fonds Smart City et conjointement avec EIC Fund, une levée de fonds de 26 millions d'euros de Materrup, avec la participation des investisseurs historiques, UI investissement, Aquiti, IRDI et Argiduna Capital.



Dans un contexte de décarbonation de son secteur, cette levée de fonds doit permettre à ce fournisseur de ciment bas carbone à base d'argile non calcinée d'accélérer le déploiement de ses usines territoriales à large échelle, en France et dans toute l'Europe.



Materrup a déjà conclu des partenariats structurants avec des acteurs tels que Vicat, Vinci, Demathieu Bard, Edilians, le CSTB, les groupes Fehr ou Duhalde, BNP Real Estate, Bouygues Immobilier ou Domofrance.





