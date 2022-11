Eurazeo: investissement dans la société NeoXam information fournie par Cercle Finance • 21/11/2022 à 18:03

(CercleFinance.com) - Eurazeo, à travers son équipe Small-mid buyout, annonce la signature d'un accord d'exclusivité en vue d'investir au capital de NeoXam.



Eurazeo deviendrait ainsi actionnaire majoritaire du groupe et investirait un montant de plus de 100 millions d'euros. Les partenaires entrés au capital du groupe en 2018, emmenés par Cathay Capital et Bpifrance, cèderaient à cette occasion leur participation.



NeoXam compte aujourd'hui 550 employés, dont la moitié en R&D, répartis sur 15 bureaux dans le monde.



' Le Groupe fournit à plus de 120 clients (larges asset managers, institutions financières et bancaires mondiaux) des solutions ' data centric ' structurant leur système d'information afin de piloter leurs opérations de marché, tant pour le Front Office (PMS) que le back et middle Office, la comptabilité (NAV) et le reporting règlementaire ou clients '.



L'expertise fonctionnelle et technologique de NeoXam a été choisie par des clients sur tous les continents, en Europe, aux Etats-Unis et au Canada, en Asie, notamment à Singapour et en Chine continentale.