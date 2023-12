Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo: investissement dans l'insurtech Igloo à Singapour information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 10:30









(CercleFinance.com) - Eurazeo, à travers son fonds insurtech soutenu par BNP Paribas Cardif, annonce investir dans le tour de financement de pré-série C de l'insurtech Igloo à Singapour pour un montant de 36 millions de dollars, avec la participation d'Openspace et de La Maison.



Cette dernière levée de fonds intervient 10 mois seulement après le précédent tour de table de série B+, menée par BlueOrchard via son InsuResilience Investment Fund II. Au total, la société a levé 100 millions de dollars.



Eurazeo précise que ce nouveau financement sera consacré à des opportunités de fusions-acquisitions - Igloo ayant ajouté des licences intermédiaires dans toute l'Asie du Sud-Est cette année, en plus de sa licence en Indonésie.





Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +0.36%