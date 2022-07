Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo: investissement dans Electra information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce un investissement dans Electra, spécialiste français de la recharge rapide de véhicules électriques, soit le troisième investissement de son équipe infrastructure et qui concrétise son ambition d'investir dans la transition écologique et numérique.



Cet investissement permettra une économie de 550.000 tonnes de CO2 à horizon 2026, en favorisant la décarbonation des transports, qui participe ainsi à l'objectif de neutralité carbone du groupe d'investissement.



Electra réalise à cette occasion une levée de fonds à hauteur de 160 millions d'euros auprès d'investisseurs de premier rang, dont Eurazeo qui mène ce tour, qui lui permet de disposer des moyens nécessaires à son développement rapide.





Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris 0.00%