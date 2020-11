Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : investissement dans Axel Arigato Cercle Finance • 09/11/2020 à 07:58









(CercleFinance.com) - Eurazeo Brands annonce un investissement de 56 millions d'euros pour détenir une part majoritaire du capital d'Axel Arigato, marque suédoise de sneakers et vêtements streetwear, aux côtés de Max Svärdh et Albin Johansson, ses dirigeants-fondateurs. 'Fondée en 2014 à Gothenburg en Suède, Axel Arigato est une marque digitale en très forte croissance, qui est rapidement devenue un acteur important sur le marché européen des sneakers haut de gamme', souligne-t-il. Eurazeo Brands accompagnera la société dans sa croissance, en particulier en Europe. Axel Arigato pourra également compter sur l'expertise RSE et le réseau international d'Eurazeo en Europe, Asie et aux États-Unis, pour développer les futurs marchés clés.

