Eurazeo: investissement d'un fonds dans Horus Pharma information fournie par Cercle Finance • 15/03/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - Eurazeo indique que son fonds géré Nov Santé Actions Non Cotées, dédié au développement des filières de santé en France et lancé à l'initiative de France Assureurs et de la Caisse des Dépôts, a finalisé son investissement de 23 millions d'euros dans Horus Pharma.



Laboratoire français spécialisé dans l'ophtalmologie, Horus Pharma commercialise un portefeuille de plus de 40 médicaments, dispositifs médicaux et compléments alimentaires traitant les affections de l'oeil et des paupières, dont la sécheresse oculaire.



Avec cet investissement dans Horus Pharma, Nov Santé Actions Non Cotées a conclu sa quatrième opération, après les entrées au capital de Novair, PSIH et Seqens. Un an après son lancement, près du quart du fonds a désormais été déployé.