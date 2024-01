Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurazeo: investissement complémentaire dans Electra information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 09:14









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce un investissement complémentaire dans Electra, spécialiste de la recharge rapide, via son fonds Eurazeo Transition Infrastructure Fund.



Pour rappel, Eurazeo était déjà entré au capital d'Electra en juin 2022 en tant qu'investisseur de référence.



La société a depuis connu une croissance rapide et soutenue, avec une expansion dans 8 pays européens (France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Italie, Suisse, Autriche, et Espagne), le déploiement de près de 1 000 points de charge, et la mise en place de nombreux partenariats stratégiques (Vinci Autoroutes, Altarea, AccorInvest, G7, Stellantis, MG, Honda, Europcar, etc.).



' Cette levée de fonds va permettre à Electra de devenir un des leaders de la recharge rapide en Europe', estime Aurélien de Meaux, co-fondateur et CEO d'Electra.



'Nous créons un réseau très simple à utiliser pour que la transition vers l'électrique soit désirable et ne soit pas une contrainte', a-t-il ajouté.





