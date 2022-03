Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo: investissement au capital de DiliTrust information fournie par Cercle Finance • 18/03/2022 à 08:50









(CercleFinance.com) - Eurazeo à travers son équipe Small-mid buyout, Cathay Capital et Sagard NewGen annoncent la signature d'un accord d'exclusivité en vue d'investir au capital de DiliTrust, aux côtés de l'équipe de management emmenée par Yves Garagnon et Nadim Baklouti.



Le consortium d'investisseurs deviendrait actionnaire de référence et investirait un montant de plus de 130 millions d'euros, dont 52 millions pour Eurazeo. Calcium Capital, actionnaire financier depuis 2017, cède l'ensemble de sa participation.



DiliTrust offre une plateforme composée de différents modules pour répondre aux besoins de digitalisation des directions juridiques et des instances de gouvernance des entreprises. Cet éditeur SaaS a réalisé un chiffre d'affaires de près de 20 millions d'euros en 2021.





