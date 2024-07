Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurazeo: hausse de 9% des actifs sous gestion au 1er semes information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 10:27









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce des actifs sous gestion (AUM) s'élevant à 35,3 milliards d'euros à fin juin 2024, en hausse de 9% sur 12 mois, dont des actifs générant des commissions (FPAUM) de 25,7 milliards (+10% sur un an).



Toujours en comparaison annuelle, les AUM pour compte de tiers (Limited Partners et clients particuliers) ont augmenté de 13% à 25 milliards d'euros, tandis que ceux provenant du bilan se sont accrus de 1% à 10,3 milliards.



Les commissions de gestion ressortent à 204 millions d'euros au 1er semestre, en hausse de 8%.



La société d'investissement confirme ses perspectives pour 2024, à savoir 'un programme de levée de fonds riche et diversifié, une augmentation du niveau des cessions sur l'année et une affirmation de son leadership sur l'ESG et l'impact'.







Valeurs associées EURAZEO 71,55 EUR Euronext Paris -6,41%