Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : hausse de 44% des AUM sur 12 mois information fournie par Cercle Finance • 09/11/2021 à 07:59









(CercleFinance.com) - Eurazeo revendique à fin septembre 2021, des actifs sous gestion (AUM) en hausse de 44% sur 12 mois à 27 milliards d'euros, dont des capitaux gérés pour le compte d'investisseurs partenaires pour 19,2 milliards et des capitaux permanents (ANR) pour 7,8 milliards. Le chiffre d'affaires économique du portefeuille porté au bilan est ressorti en hausse de 20% sur les neuf premiers mois de 2021, à périmètre Eurazeo constant. Hors Voyages et Loisirs (V&L), il s'est accru de 23% en comparaison annuelle. Compte-tenu de la forte dynamique, les levées de fonds en 2021 devraient être supérieures à ses attentes initiales et dépasser quatre milliards d'euros. Eurazeo se dit à présent en avance sur sa trajectoire de doublement des actifs à cinq à sept ans, annoncée il y a un an.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris 0.00%