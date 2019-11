Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : hausse de 4,7% de l'ANR par action sur neuf mois Cercle Finance • 08/11/2019 à 08:02









(CercleFinance.com) - La société d'investissement Eurazeo annonce un Actif Net Réévalué (ANR) de 6,1 milliards d'euros au 30 septembre dernier, soit un ANR par action de 77,3 euros, en progression de 4,7% par rapport au 31 décembre 2018 (6,3% dividende inclus). Elle avoir enregistré sur les neuf premiers mois de 2019 une croissance de 9,5% de son chiffre d'affaires économique à périmètre Eurazeo et change constants, à 4.671 millions d'euros, avec un troisième trimestre particulièrement dynamique (+14,3%). 'Les neuf mois ont également été marqués par le succès des levées de fonds. Nos actifs sous gestion et nos actifs gérés pour le compte de tiers ont augmenté respectivement de 10% et 15% depuis la fin 2018', note la présidente du directoire Virginie Morgon.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris -0.16%