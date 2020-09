Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : gagne +7%, un analyste passe à l'achat Cercle Finance • 02/09/2020 à 17:20









(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de plus de 7% profitant de l'analyse positive de Bank of America. Le bureau d'analyses a relevé son opinion sur Eurazeo de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 51 à 57 euros sur le titre, 'suite à des révisions significatives de (ses) estimations de levées de fonds, du fait d'un point sur le pipeline'. 'Nous pensons aussi que les ajustements à la valeur de marché du portefeuille d'Eurazeo pourraient être en amélioration après des ajustements négatifs importants au premier semestre 2020', ajoute le broker dans le résumé de sa note.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +7.16%