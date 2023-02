Eurazeo : Frédéric Collet nommé Senior Advisor de Nov-santé

(AOF) - Lancé en février 2021, le fonds Nov Santé Actions Non Cotées d'Eurazeo, dédié au développement des filières de santé en France et au renforcement de la souveraineté sanitaire, a investi près de 35% des 420 millions d'euros qui lui ont été confiés par France Assureurs et la Caisse des Dépôts, au travers de cinq investissements. A l'occasion du deuxième anniversaire du fonds, l'équipe d'investissement, composée de profils provenant de fonds d'investissement et de l'industrie pharmaceutique, se renforce avec l'arrivée de Frédéric Collet, en tant que Senior Advisor.

Ancien président de Novartis France, Frédéric Collet apporte une expérience de premier plan dans les industries de santé, tant par son parcours de dirigeant de différentes entités du groupe Novartis (Ciba Vision/Alcon en ophtalmologie, Sandoz dans les médicaments génériques et Biosimilaires, Novartis Oncologie dans les médicaments innovants), que par son rôle de président du LEEM (Les Entreprises du Médicament) qui l'a amené à être au cœur de l'écosystème de santé.

Chez Eurazeo, son rôle sera d'accompagner les équipes de Nov Santé ainsi que les entreprises dans lesquelles le fond investit dans leur réflexion stratégique dans le domaine de la santé.