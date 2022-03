Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo: forte progression de l'ANR en 2021 information fournie par Cercle Finance • 10/03/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Le groupe d'investissement Eurazeo publie un actif net réévalué (ANR) par action de 117,8 euros à fin 2021, en croissance de 40% dividende inclus, ainsi qu'un résultat net part du groupe de près de 1,58 milliard d'euros engrangé sur l'exercice écoulé.



Il revendique une 'forte création de valeur sur l'ensemble des stratégies du portefeuille (dont huit euros par action de valeur supplémentaire liée aux sorties) ainsi que sur l'activité de gestion d'actifs', ses actifs sous gestion (AUM) ayant augmenté de 42% à 31 milliards d'euros.



Un dividende de trois euros par action, dont 1,75 euro à titre ordinaire (+17%) et 1,25 euro à titre exceptionnel, sera proposé. Eurazeo relève sa trajectoire de croissance, attendant désormais un doublement des AUM à horizon 5-7 ans (60 milliards en 2026-2028).





Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +6.66%