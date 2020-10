EURAZEO finalise son investissement dans Dewey's Bakery

(AOF) - Eurazeo annonce une prise de participation minoritaire de 25 millions de dollars dans Dewey's Bakery, fabricant de biscuits salés et sucrés avec un positionnement Clean Label dont le siège est à Winston Salem, en Caroline du Nord. Eurazeo Brands, le pôle d'Eurazeo spécialisé dans les marques fortes ayant un potentiel de croissance mondiale, investit aux côtés de Scott Livengood, Président et actionnaire majoritaire, et de Mike Senackerib, qui rejoint Dewey's Bakery en tant que Président Directeur Général dans le cadre de l'investissement d'Eurazeo.

Eurazeo Brands accompagnera Dewey's dans l'accélération et le renforcement de ses activités de marketing et de production, afin de développer sa marque et de soutenir son activité historique de marques de distributeurs.

