Eurazeo: finalise son investissement dans BMS Group information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 18:13

(CercleFinance.com) - Eurazeo finalise son investissement d'un montant de 355 millions de livres sterling dans BMS Group et acquiert environ 34 % du capital de la société.



Eurazeo et ses affiliés rejoignent ainsi BMS aux côtés de ses actionnaires historiques, British Columbia Investment Management Corporation (BCI), Preservation Capital Partners (PCP) ainsi que le management et les employés de BMS.



Fondé en 1980, BMS est un courtier en assurance et réassurance indépendant de premier plan, proposant des solutions complètes et personnalisées se concentrant sur des risques complexes ainsi que des services de conseil sur les marchés de capitaux.



Le groupe opère dans 16 pays et dispose de 33 bureaux dans le monde (États-Unis, Canada, Amérique latine, Australie, Europe, Asie et Moyen-Orient).