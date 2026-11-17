La société d'investissement a annoncé la finalisation de la cession de sa participation dans Aroma-Zone, marque spécialisée dans la beauté naturelle, le bien-être et les soins, au fonds Partners Group, après l'obtention des autorisations réglementaires requises.

Cette opération va générer un produit brut de cession de 577 millions d'euros. Afin d'accompagner la poursuite du développement de la société, Eurazeo réaffirme toutefois sa confiance en réinvestissant 228 millions d'euros aux côtés de Partners Group, par l'intermédiaire de son fonds Eurazeo Capital V et de ses affiliés.

Fondée par la famille Vausselin en 1999 et soutenue par Eurazeo depuis 2021, Aroma-Zone s'est imposée comme une référence de son secteur en Europe. Dans le cadre de ce nouveau tour de table, Eurazeo et Partners Group épauleront la marque dans sa prochaine phase de croissance, axée sur deux priorités : le renforcement de son ancrage français et l'accélération de son déploiement à l'international.