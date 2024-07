Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurazeo: finalise l'achat de Eres Group pour plus de 350 ME information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 18:20









(CercleFinance.com) - Eurazeo, avec son équipe Mid-Large buyout et ses co-investisseurs, annonce l'acquisition d'Eres Group pour plus de 350 millions d'euros, après avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires.



Cette acquisition est la cinquième transaction du fonds ECV, dont plus de 40% a été déployé.



Fondé en 2005 et basé à Paris, Eres Group est un leader indépendant français dans le conseil et la gestion d'actifs pour les plans d'épargne salariale, les régimes de retraite et les plans d'actionnariat salarié.







Valeurs associées EURAZEO 72,80 EUR Euronext Paris -0,41%