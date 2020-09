Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : entouré après un relèvement de broker Cercle Finance • 02/09/2020 à 13:43









(CercleFinance.com) - Eurazeo bondit de plus de 8%, entouré grâce à un relèvement d'opinion chez Bank of America (BoA) de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 51 à 57 euros su le titre de la société d'investissements. Dans le résumé de sa note de recherche, le broker explique que son relèvement d'opinion 'fait suite à des révisions significatives de (ses) estimations de levées de fonds, du fait d'un point sur le pipeline'. 'Nous pensons aussi que les ajustements à la valeur de marché du portefeuille d'Eurazeo pourraient être en amélioration après des ajustements négatifs importants au premier semestre 2020', ajoute BoA.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +7.66%