Eurazeo en perte nette au S1, plombée par le segment Voyages et Loisirs

PARIS, 29 juillet (Reuters) - La société d'investissement Eurazeo EURA.PA a fait état mercredi d'une perte nette de 390 millions d'euros au premier semestre, liée à 80% à son portefeuille de valeurs dans le secteur du voyages et loisirs qui a subi de plein fouet les effets de la crise du coronavirus. Son actif net réévalué (ANR) par action atteint 70,7 euros au premier semestre, en baisse de 12%. Le segment Voyages et Loisirs, qui représente 10% de l'ANR, a subi une décote de 56%, compte tenu du contexte incertain de reprise des voyages internationaux. Ce segment comprend les sociétés Europcar EUCAR.PA , dont le titre a baissé de 51% depuis le début de l'année, ainsi que Planet Payment, WorldStrides et Grape Hospitality. Pour le reste du portefeuille, la valeur des actifs est restée stable sur le semestre, indique Eurazeo. Le chiffre d'affaires économique du groupe a reculé de 24% au premier semestre, à 2,32 milliards d'euros. Hors voyages et Loisirs, la baisse ressort à 4%. (Blandine Hénault édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris -3.58% EURAZEO Euronext Paris -0.40%