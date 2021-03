EURAZEO élargit et renforce sa gouvernance

(AOF) - Sur proposition de Virginie Morgon, Présidente du Directoire, le Conseil de Surveillance du Groupe a nommé, le 10 mars 2020, Christophe Bavière comme membre du Directoire d'Eurazeo pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'en mars 2022. Senior Managing Partner, Head of Investment Partners d'Eurazeo, co-fondateur et président du Directoire d'Idinvest Partners depuis 2001, Christophe Bavière dirige l'ensemble de la stratégie de levée de fonds, du marketing et les relations du groupe avec ses investisseurs partenaires institutionnels et particuliers.

" Avec plus de 30 ans d'expérience dans le capital investissement en France et en Europe, il fera bénéficier le Directoire d'Eurazeo de sa vision et de son énergie, de son expérience d'entrepreneur et de dirigeant à succès à la tête d'Idinvest Partners et de sa connaissance unique des marchés du Private Equity et de la Private Debt ", a expliqué la société d'investissement.

Le groupe s'appuiera également sur le talent et l'expérience reconnue de Benoist Grossmann, co-fondateur d'Idinvest. Dans le cadre d'une transformation et d'une simplification de la gouvernance d'Idinvest Partners, à travers la création d'un Conseil d'administration présidé par Virginie Morgon, Benoist Grossmann assumera les fonctions de Directeur général.