Eurazeo : efface la résistance des 79E information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 14:04









(CercleFinance.com) - Eurazeo efface la résistance des 79E et renoue avec les 80E: le titre devrait valider un retracement de 50% de sa récente baisse en testant la zone des 81,5E qui coïncide avec l'ex-résistance du 25 mars.

L'objectif suivant serait le comblement du 'gap' des 84,75E du 13 mai dernier.





Valeurs associées EURAZEO 79.80 EUR Euronext Paris +1.33%