(CercleFinance.com) - Eurazeo efface la résistance des 67E du 15 mars au 6 avril et se dirige vers 69,55E du 17/10/20. Le titre visera ensuite le retracement du zénith des 77,6E du 23 janvier 2018.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +2.25%