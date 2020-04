Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : dividende 2019 suspendu Cercle Finance • 08/04/2020 à 07:50









(CercleFinance.com) - Compte tenu du contexte inédit et incertain à l'échelle internationale et conformément aux recommandations de l'Etat Français, la société d'investissement Eurazeo annonce avoir décidé de suspendre le versement du dividende au titre de 2019. Le directoire maintient toutefois sa proposition de mettre en place un dividende majoré de 10% récompensant les actionnaires détenant des titres au nominatif de façon continue pendant au moins deux ans, dans les limites légales. Par ailleurs, afin de contribuer à l'effort national, Eurazeo annonce la création d'un fonds de solidarité de 10 millions d'euros, abondé par la société et par une donation des membres du directoire ainsi que par la mobilisation volontaire des salariés.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris 0.00%