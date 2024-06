Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurazeo: discussions exclusives avec Oakley Capital information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 08:48









(CercleFinance.com) - Eurazeo à travers sa stratégie Small-Mid Buyout, ainsi que l'équipe de management d'I-TRACING et Sagard NewGen annoncent être entrés en discussions exclusives pour accueillir Oakley Capital comme actionnaire de référence d'I-TRACING, le leader français indépendant des services de cybersécurité.



Eurazeo accompagne la société en tant qu'investisseur de référence depuis 2021 et réitèrerait son soutien au groupe dans le cadre d'une gouvernance en co-contrôle avec Oakley Capital.



Sagard NewGen réinvestirait également en tant qu'investisseur minoritaire dans la nouvelle opération.



I-TRACING serait valorisée plus 500 millions d'euros selon les termes de cette transaction. Les capitaux investis par Eurazeo réaliseraient un multiple ' cash-on-cash ' d'environ 3.0x et un taux de rentabilité interne (TRI) de 38%.



' I-TRACING est le leader français des services managés de cybersécurité (MSSP) répondant à l'ensemble des besoins les plus critiques de ses clients de premier plan sur les segments Entreprise et Mid-market ' indique le groupe.



I-TRACING emploie plus de 700 experts en cybersécurité en France mais également au Canada, à Hong-Kong, en Malaisie, en Chine, en Suisse et au Royaume-Uni.



Au cours des trois dernières années, I-TRACING a plus que doublé de taille et vise un chiffre d'affaires de ~150 ME en 2024, délivrant une croissance organique soutenue et régulière de ~30% par an.





Valeurs associées EURAZEO 77.25 EUR Euronext Paris +1.71%