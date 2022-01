Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eurazeo: deuxième closing d'Eurazeo Smart City II Venture information fournie par Cercle Finance • 21/01/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - Après le succès du premier closing à 80 millions d'euros en 2021, Eurazeo annonce le deuxième closing de son fonds Eurazeo Smart City II Venture à 150 millions, avec de nouveaux partenaires institutionnels et corporate en Europe et en Asie.



Au carrefour des technologies numériques et de la transition vers des villes plus durables, ce fonds investira dans les secteurs stratégiques de l'économie bas carbone : l'énergie, la mobilité, la logistique, le bâtiment et les technologies industrielles.



Cette deuxième opération réunit des investisseurs de premier plan, dont le Fonds européen d'investissement (FEI), la Korean Venture Investment Corporation (KVIC), Momentum Venture Capital (SMRT, Singapour), SCG (Thaïlande) et l'électricien allemand SWK.