Eurazeo: deux nominations au management committee

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce les nominations, au sein du management committee, d'Isabelle Mathieu comme group chief human resources officer et de Coralie Savin comme group chief communications officer, respectivement à partir du 5 février et du 4 mars.



Isabelle Mathieu aura notamment pour missions d'accélérer la structuration des politiques et processus RH à l'échelle du groupe, d'accompagner la politique d'internationalisation ainsi que son engagement en matière de diversité et d'inclusion des talents.



Coralie Savin dirigera quant à elle la communication d'Eurazeo, accompagnera la promotion et le développement de son plan stratégique auprès de ses actionnaires, de ses clients, de ses collaborateurs et de son écosystème.





