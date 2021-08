Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : des discussions en vue de la cession de Seqens information fournie par Cercle Finance • 27/08/2021 à 10:11









(CercleFinance.com) - Eurazeo a annoncé vendredi être entré en discussions en vue de la cession de sa participation dans la société Seqens, spécialisée dans la synthèse pharmaceutique. La société d'investissement indique que ces négociations 'exclusives' sont menées avec SK Capital, mais aussi avec les actionnaires français existants de l'entreprise, à savoir Ardian, Mérieux Equity Partners et Eximium. La banque d'investissement public bpifrance examinerait également l'opportunité d'un co-investissement aux côtés de SK Capital, une société d'investissement privé axée sur les secteurs des matériaux spéciaux, de la chimie et de la pharmacie. Selon Eurazeo, la réalisation de l'opération devrait intervenir d'ici la fin de l'année 2021, sur la base d'un retour de 1,8x de son investissement initial, qui date de 2016, auquel pourraient s'ajouter des compléments de prix permettant d'atteindre un multiple de 2x, lié à la performance future de la société. Seqens propose des services de fabrication pour les marchés pharmaceutiques et de spécialités, ainsi qu'un portefeuille de principes actifs, d'intermédiaires pharmaceutiques et de produits de spécialité. Suite à cette annonce, l'action Eurazeo cotée à la Bourse de Paris se repliait de 0,2% vendredi dans les premiers échanges.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +0.06%