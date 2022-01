Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo: confirme son statut dans la French Tech information fournie par Cercle Finance • 19/01/2022 à 17:56









(CercleFinance.com) - Eurazeo annoncé avoir participé à toutes les importantes levées de la French tech depuis le début de l'année : Qonto, Payfit, Ankorstore et Backmarket.



Le groupe confirme ainsi son statut de premier investisseur privé du secteur en France et estime être un acteur majeur de la tech depuis 20 ans.



' Avec près de 6 milliards d'euros sous gestion dans le secteur, Eurazeo a soutenu de nombreuses entreprises dans le domaine du SaaS avec Payfit, Contentsquare, Dataiku, Devo ou Doctolib ; des Fintech avec Qonto qui vient s'ajouter à Younited Credit, Wefox, Tink ou Thought Machine et des marketplaces avec BackMarket, Ankorstore ou Vestiaire Collective ' indique la direction.



Le Groupe accompagne aujourd'hui 11 des 26 licornes françaises et 24 des sociétés du Next 40.





