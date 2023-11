Eurazeo confirme son objectif de marge de FRE à moyen terme

En parallèle, Eurazeo a annoncé le succès du closing final de son sixième fonds de "direct lending" à 2,3 milliards d'euros, dont 2,1 milliards d'euros provenant de tiers. Il a dépassé son objectif initial de 2 milliards d'euros. En ajoutant à ce montant 900 millions d'euros issus des fonds levés auprès de la clientèle de particuliers, le programme Private Debt total d'Eurazeo a atteint 3,2 milliards d'euros. La stratégie Private Debt représente aujourd'hui plus de 20% de ses actifs sous gestion.

La société précise que la création de valeur des investissements du bilan est attendue en ligne avec l'historique, soit environ 12% par an sur 10 ans. Le portefeuille d'Eurazeo porté au bilan est valorisé 8,5 milliards d'euros à fin septembre 2023.

S'agissant de ses perspectives financières pour la période 2024-2027, la croissance des actifs sous gestion de tiers est attendue supérieure à la croissance du marché. Ce dernier est anticipé en progression de 11%. Les commissions de gestion (revenus récurrents) en provenance de tiers sont anticipées en hausse de 15% par an en moyenne.

Les dirigeants veulent accélérer la transition vers un modèle d'affaires moins consommateur de bilan (asset light). Ils comptent également développer la clientèle institutionnelle et augmenter les parts de marché d'Eurazeo à l'international. Le groupe prévoit par ailleurs le déploiement de son offre destinée aux particuliers en Allemagne, au Benelux et en Italie.

"Notre ambition est de créer l'acteur de référence de la gestion d'actifs privés en Europe sur les segments du mid-market, de la croissance et de l'impact", ont déclaré Christophe Bavière et William Kadouch Chassaing, co-CEOs d'Eurazeo.

Eurazeo prévoit également 1,5 milliard d'euros de rachats d'actions, "soit 200 millions d'euros par an d'achats au fil de l'eau, complété par des achats en fonction du calendrier de cessions".

