Eurazeo: commercialisation du campus Highlight achevée

(CercleFinance.com) - Eurazeo indique que son équipe real estate a achevé la commercialisation du campus Highlight situé sur les quais de Seine à Courbevoie, ayant signé avec Comexposium un bail de 10 ans ferme pour 5000 m2 sur les étages élevés de l'immeuble Côté Seine.



La prise de possession du locataire interviendra début 2024 pour une entrée dans les lieux dans le courant de l'été. Cette transaction conclut la commercialisation de l'intégralité des surfaces livrées en juillet 2022 par Kaufman & Broad soit neuf mois après sa livraison.



'Elle porte la durée moyenne des baux à environ 8,5 ans en incluant les baux 'triples nets' déjà conclus avec Kaufman& Broad, Compagnie des Fromages & Richesmont, GWS et Grape Hospitality', précise la société d'investissement.





