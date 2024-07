Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurazeo: closing final pour le programme du fonds ETIF information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce que son tout premier programme dédié à l'infrastructure de transition (composé du fonds ETIF et d'un véhicule de co-investissement) a atteint son closing final à 706 millions d'euros d'engagements cumulés de la part d'investisseurs institutionnels.



Dépassant de plus de 40% l'objectif initial de 500 millions d'euros, seulement 20 mois après le premier closing, ce montant reflète la forte demande des investisseurs pour la stratégie diversifiée de ce fonds axé sur la transition vers une économie bas-carbone.



En allouant environ 60% du capital levé à un portefeuille de six entreprises opérant des infrastructures de transition, ETIF (Eurazeo Transition Infrastructure Fund) a déployé des capitaux tout au long du processus de collecte de fonds.





