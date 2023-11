Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo: closing du sixième fonds de 'prêt direct' information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 09:46









(CercleFinance.com) - Eurazeo a annoncé jeudi le closing final de son sixième fonds de prêt direct ('direct lending'), avec 2,3 milliards d'euros de fonds levés.



La société d'investissement précise que sur ce montant, quelque 2,1 milliards d'euros proviennent de tiers, un chiffre qui surpasse son objectif initial de deux milliards d'euros.



S'ajoutent à cela quelque 900 millions d'euros issus des fonds levés auprès de la clientèle de particuliers, ce qui porte à 3,2 milliards d'euros son programme total en matière de dette privée ('private debt').



Dans un communiqué, Eurazeo souligne que le succès de cette levée de fonds illustre la pertinence du positionnement de sa stratégie, tout en confortant sa position en tant que leader du financement des PME en Europe.



La société explique avoir bénéficié du soutien renouvelé de ses investisseurs historiques, auxquels se sont ajoutés plusieurs nouveaux investisseurs internationaux et français.



Le fonds baptisé 'Eurazeo Private Debt VI' a aujourd'hui investi dans plus de 50 sociétés réparties dans toute l'Europe, dans des secteurs tels que les services aux entreprises, la santé, les services financiers spécialisés et les technologies de l'information.



Sa stratégie se focalise sur des PME européennes dont la valorisation est comprise entre 30 et 300 millions d'euros.



Eurazeo, qui gère actuellement 33,5 milliards d'euros d'actifs diversifiés, précise que sa stratégie de dette privée représente désormais plus de 20% de ses actifs sous gestion.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action grimpait de plus de 5% jeudi matin dans les premiers échanges, largement soutenue par l'annonce de ses objectifs stratégiques pour la période 2024-2027.



A l'occasion de sa journée investisseurs, le groupe a déclaré anticiper une croissance de ses actifs sous gestion de tiers 'supérieure à celle du marché'.





Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +9.80%