Eurazeo : cession de sa participation majoritaire dans Orolia information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 17:56









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce la signature d'un accord avec Safran en vue de la cession de sa participation majoritaire dans le groupe Orolia, leader mondial des solutions et applications de R-PNT (Resilient Positioning, Navigation and Timing). ' Depuis son entrée au capital en 2016, Eurazeo a soutenu le groupe en lui apportant les moyens humains et financiers nécessaires à sa structuration et à son développement, en particulier aux Etats-Unis, où la société réalise aujourd'hui plus de la moitié de son chiffre d'affaires ' indique la direction. ' Orolia est une parfaite illustration de la stratégie d'investissement de l'équipe Small-Mid Buyout : accompagner le développement d'entreprises leader sur leur marché, portées par la vision et l'engagement de leur équipe dirigeante.' a déclaré Erwann Le Ligné, Managing Director, Small-Mid Buyout, membre du directoire d'Eurazeo Mid Cap.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris -0.14%