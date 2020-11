Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : cession de la participation dans Iberchem Cercle Finance • 18/11/2020 à 08:43









(CercleFinance.com) - Eurazeo Capital annonce avoir conclu un accord avec le groupe de chimie britannique Croda, pour lui céder sa participation dans Iberchem, société dont le siège se situe à Murcia (Espagne) qui produit des parfums et des arômes alimentaires. La réalisation de l'opération, soumise aux conditions suspensives usuelles, devrait intervenir d'ici la fin de l'année 2020. Cet accord valorise Iberchem 820 millions d'euros, représentant un multiple de 20,5 fois l'EBITDA 2020. Cette cession génèrera pour Eurazeo Capital un multiple cash-on-cash de 2,1 fois et un Taux de Retour Interne (TRI) d'environ 25%. Son produit sera de 565 millions d'euros pour Eurazeo Capital et ses partenaires (384 millions pour la quote-part Eurazeo).

