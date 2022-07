Eurazeo: cède sa participation dans Oralia à Safran information fournie par Cercle Finance • 07/07/2022 à 18:06

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce la réalisation de la cession de sa participation majoritaire dans le groupe Orolia,leader mondial des solutions et applications de R-PNT (Resilient Positioning, Navigation and Timing) à Safran sur la base d'un multipe cash on cash de 3,7.



L'opération a généré pour Eurazeo un produit de cession de 189 millions

d'euros.



Avec Jean-Yves Courtois, fondateur d'Orolia, et ses équipes, Eurazeo a contribué à la transformation d'Orolia en un pure player intégré en France et à l'international en lui apportant les moyens humains et financiers nécessaires à sa structuration et à son développement, en particulier aux Etats-Unis, où la société réalise aujourd'hui plus de la moitié de son chiffre d'affaires.