Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurazeo: cède sa participation dans le groupe Humens information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 18:07









(CercleFinance.com) - Eurazeo et ses partenaires Ardian, Mérieux Equity Partners et Eximium annoncent avoir cédé leurs participations dans le groupe Humens à Leto Partners, société de capital investissement française dédiée aux enjeux de décarbonation.



Le capital investi par l'équipe Mid-large buyout d'Eurazeo génère un multiple ' cash-on-cash ' de 2,7x et un taux de rentabilité interne (TRI) de 65% depuis le ' carve-out ' du groupe Seqens réalisé

en décembre 2021.



Dans le cadre de cette cession, 33 millions d'euros sont reversés au bilan d'Eurazeo.



Humens fournit principalement du bicarbonate de sodium à destination des industries pharmaceutiques, cosmétiques et agro-alimentaires ainsi que du carbonate de sodium utilisé dans la production de verre plat et creux.





Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +2.83%