Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo cède sa participation dans Iberchem Reuters • 18/11/2020 à 08:47









PARIS, 18 novembre (Reuters) - La société d'investissement Eurazeo EURA.PA a annoncé mercredi la cession de sa participation dans le groupe espagnol Iberchem, spécialisé dans la production de parfums et d'arômes alimentaires, au groupe britannique de chimie de spécialités Croda CRDA.L . Cet accord valorise Iberchem 820 millions d'euros et générera pour Eurazeo un multiple "cash-on-cash" de 2,1 fois et un taux de retour interne (TRI) d'environ 25%. Le produit total de cette cession est de 565 millions d'euros pour Eurazeo et ses partenaires, dont 384 millions uniquement pour le groupe français. (Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +1.98% CRODA INTL LSE +1.45%