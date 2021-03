Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : bondit de 8%, une analyse favorable Cercle Finance • 11/03/2021 à 17:34









(CercleFinance.com) - Eurazeo gagne plus de 8% à la bourse de Paris alors que plus tôt dans la journée, Oddo confirmait sa note de 'surperformance' sur le titre et relevait son objectif de cours à 75 euros, contre 65 euros précédemment. Le bureau d'analyses mettait notamment en avant l'ANR à 85,4 euros par action publié par Eurazeo, un chiffre supérieur à ses attentes, en hausse de 6% par rapport à 2019 et de 21% par rapport au 1er semestre 2020. La gestion d'actifs est pour sa part 'en bonne progression' juge Oddo qui rappelle que le groupe a levé 2,9 MdsE sur l'année, soit 'une belle performance dans le contexte Covid-19 (2019 à 2,4 MdsE) qui devrait s'accélérer cette année encore'.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +8.35%