(CercleFinance.com) - Eurazeo bondit de +10% vers 68,85E et pulvérise la résistance des 67E du 16 juin pour se rapprocher du zénith annuel des 69,6E du 8 mars dernier, 29 juillet 2022 puis 15 octobre 2019.

L'objectif suivant se dessine vers 80E, zénith du 17 janvier 2022.





Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +12.35%