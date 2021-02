Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : allègement au capital d'iM Global Partner Cercle Finance • 18/02/2021 à 10:34









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce avoir cédé à IK Investment Partners et Luxempart, sous réserve de l'approbation de l'AMF et de la CSSF, une partie de sa participation dans iM Global Partner, réseau mondial dédié à la gestion d'actifs. Ce dernier représente plus de 19 milliards de dollars d'encours sous gestion à fin décembre 2020, en croissance de 65% (dont 46% en organique) sur 2020, et a pour objectif de dépasser 100 milliards de dollars d'encours sous gestion d'ici cinq à sept ans. Les produits de cession relatifs à cette opération (20% du capital) représentent environ 70 millions d'euros pour Eurazeo, soit un multiple cash-on-cash de 2,1 fois et un Taux de Retour Interne (TRI) de 22%.

