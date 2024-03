Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurazeo: Adrien Pinelli renforce l'équipe Moyen-Orient information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce l'arrivée d'Adrien Pinelli en tant que Managing Director au sein de l'équipe Investor Relations pour le Moyen-Orient, sous la responsabilité de Mathieu Teisseire, Managing Partner - Investor Relations.



À ce titre, il sera en charge de la levée de fonds et des relations

investisseurs au Moyen-Orient ainsi que des Affaires Publiques Internationales.



Diplomate pendant près de 20 ans au Quai d'Orsay, Adrien Pinelli a travaillé au Moyen-Orient pour renforcer les partenariats entre la France et les pays du Golfe. Après une mobilité à la Banque mondiale, il a rejoint l'équipe de la COP21 qui a permis d'aboutir à l'accord de Paris.



' Nous sommes fiers d'accueillir Adrien Pinelli au sein d'Eurazeo dans le cadre de notre développement au Moyen-Orient. Son profil reconnu et expérimenté sera un atout considérable alors que le Groupe entame une nouvelle phase de développement et de passage à l'échelle de son modèle' a commenté Mathieu Teisseire.





