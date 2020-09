Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo :acquisition du solde des actions d'Idinvest Partners Cercle Finance • 10/09/2020 à 09:29









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce l'acquisition par anticipation du solde des actions ordinaires existantes d'Idinvest Partners. Eurazeo détient déjà 80 % du capital d'Idinvest Partners et va acquérir les 20% restant. ' Cette acquisition permettra à chacune des sociétés de portefeuille de bénéficier pleinement des ressources financières et humaines d'Eurazeo et au nouvel ensemble de s'appuyer encore davantage sur la force et la complémentarité de ses équipes en matière d'investissement, de levée de fonds et d'expertises opérationnelles ' indique la direction.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +0.56%