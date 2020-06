Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : acquisition de la société 3C Payment Cercle Finance • 18/06/2020 à 08:42









(CercleFinance.com) - Eurazeo Capital annonce l'acquisition de la société 3C Payment par Planet. 3C Payment dispose d'une plateforme de paiement universelle et omnicanal à destination des acteurs du commerce, de l'hôtellerie et de la restauration. 3C est présent dans 47 pays, sert 11 000 clients et traite 300 millions de transactions par an pour une valeur de 22 milliards d'euros. ' Cette plateforme unique gèrera plus de 800 millions de transactions par an pour une valeur de 45 milliards d'euros au service de près de 600 000 marchands '. ' Grâce à l'acquisition de 3C, Planet augmente significativement la part de son activité liée à l'activité de paiement et aborde dans une position très favorable la reprise d'activité qui se dessine sur ses principaux marchés '.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris -0.55%