Eurazeo: achète Troy Lee Designs, une société états-unienne information fournie par Cercle Finance • 16/03/2022 à 18:26

(CercleFinance.com) - Eurazeo est actionnaire de 2Ride - spécialiste de la conception et de la production d'équipement moto et outdoor - depuis 2018, et fait savoir que 2Ride franchit aujourd'hui 'une nouvelle étape' avec l'acquisition de Troy Lee Designs, marque états-unienne incontournable dans le monde du VTT, BMX et de la moto.



'Ce partenariat entre les marques complémentaires du groupe tant par

leurs marchés que par leurs produits hisse le groupe 2Ride au rang de

leader mondial sur le marché des équipements de protection dédiés à la

mobilité urbaine et à tous les passionnés d'extrême : moto, vélo,

outdoor', assure Eurazeo.



Troy Lee Designs, apportera son expertise du marché américain tandis que 2Ride dispose d'une expérience significative en Europe.



'En associant leurs compétences, les deux entités souhaitent accélérer leur capacité d'innovation et créer des produits high-techs pour répondre aux attentes des différents marchés et conjuguer leurs distributions', détaille Eurazeo.