Eurazeo: accords pour une cession des parts dans LumApps

(CercleFinance.com) - Eurazeo et ses partenaires Goldman Sachs, BPI France, et Iris Capital annoncent avoir signé des accords en vue de la cession à Bridgepoint de leurs participations respectives dans LumApps, plateforme leader d'expérience collaborateurs pour les entreprises.



Le groupe d'investissement accompagne Lumapps depuis 2017, et en est le principal actionnaire avec plus de 30%. Une fois finalisée, la transaction devrait générer un produit de cession brut total pour les fonds d'Eurazeo de plus de 210 millions d'euros.



Créée en 2012 et basée près de Lyon, LumApps est une plateforme intranet d'entreprise, facilitant le partage, la communication interne et le travail collaboratif. Elle compte plus de cinq millions d'utilisateurs et est profitable depuis 2023.





