Eurazeo: accord pour la cession de Peters Surgical

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce la signature par son équipe Small-mid buyout, et le management de Peters Surgical, d'un accord en vue de la cession de l'intégralité du capital de ce spécialiste des sutures chirurgicales à Advanced Medical Solutions Group.



La transaction générerait un produit brut de cession d'environ 66 millions d'euros, dont environ 46 millions seraient portés au bilan d'Eurazeo. Ces produits seront ajustés sur la base des comptes de clôture et de compléments de prix potentiels.



L'opération reste soumise à l'approbation des autorités françaises en matière de contrôle des investissements directs étrangers. Elle permettra à Peters Surgical de bénéficier de complémentarités avec Advanced Medical Solutions Group.





Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris -0.37%