Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : accord en vue de l'acquisition de Scaled Agile information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 09:07









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition de Scaled Agile, premier fournisseur de contenu de formation professionnelle et de certifications ainsi que de la plateforme digitale visant à la mise en oeuvre des pratiques agiles. Le groupe d'investissement et ses partenaires détiendront la majorité du capital et investiront environ 300 millions de dollars aux côtés des investisseurs existants Leeds Equity Partners et de l'équipe de direction de Scaled Agile. La réalisation de l'opération, prévue d'ici la fin de l'année 2021, reste soumise aux conditions préalables habituelles pour ce type de transaction. Les termes définitifs de l'opération seront communiqués une fois la transaction réalisée.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris 0.00%