Eurazeo: accord avec TowerBrook Capital Partners

(CercleFinance.com) - Eurazeo et le management d'EFESO, annoncent avoir signé un accord avec TowerBrook Capital Partners en vue de devenir, à leurs côtés, actionnaire de référence au sein d'EFESO Management Consultants, le leader international du conseil en excellence opérationnelle et en amélioration de la performance.



Eurazeo soutient l'entreprise en tant qu'actionnaire majoritaire depuis 2019 et prévoit de réinvestir par l'intermédiaire de son fonds successeur, dans le cadre d'un co-contrôle avec TowerBrook Capital Partners.



Le capital de la société sera également ouvert à plus de 100 partners et managers d'EFESO. L'opération reste notamment soumise aux approbations réglementaires applicables.



Cet accord porterait la valorisation d'EFESO Management Consultants à environ 450 millions d'euros. Le capital investi par Eurazeo devrait générer un multiple ' cash-on-cash ' d'environ trois fois et un taux de rentabilité interne (TRI) de 24%. A la date de réalisation de cette opération, 90 millions d'euros seraient reversés au bilan d'Eurazeo net du réinvestissement.





